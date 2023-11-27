الاهالي يطالبون بالتدخل لانهاء الحالات المشبوهة في الكاظمية

شكا اهالي مدينة الكاظمية من حالات مشبوهة وغير اخلاقية غزت المنطقة وتزايدت في الاونة الاخيرة، مطالبين الجهات العليا بالتدخل وفرض سيطرتها على الاماكن الخارجة عن السيطرة كما يقولون.

لكاظمية، اقدس منطقة داخل بغداد ، باتت عرضة للمخدرات والامور غير الشرعية ، خانات داخل ازقة ضيقة، يرى الاهالي فيها مرتعا لتلك الامور .



هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه.