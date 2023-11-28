اعتماد نظام الدفع الالكتروني في محطات الوقود مطلع العام المقبل

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بعد الاعتماد على دفع الاموال يدويا في عملية التزود بالوقود لسنوات، الشركة العامة للمنتوجات النفطية تعلن عن عزمها العمل بنظام الدفع الالكتروني في جميع المحطات مطلع العام المقبل لتنقسم اراء المواطنين بين مؤيد ومعارض للمشروع .