إهمال في بعض الطرق الخارجية يزيد من نسب الحوادث المرورية

اكثر من ثلاثة الاف شخص هم ضحية حوادث السيارات في العراق خلال العام الماضي فضلا عن الاصابات البليغة، والاسباب عديدة توزعت بين التهور في القيادة ورداءة الطرق.الى متى اهمال الطرق الخارجية في بغداد؟شاهد التقرير أعلاه.