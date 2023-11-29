ساكنو منطقة الغدير يشكون من انعدام الخدمات

على الرغم من ارتفاع اسعار العقارات فيها الا ان ساكني منطقة الغدير يشكون من انعدام الخدمات بمنطقتهم وغياب الاستجابة لمناشداتهم .

مياه اسنه وحفريات وغياب واضح للادامة. منطقة الغدير وسط العاصمة تعاني من الاهمال حيث يشكو سكانها من انعدام الخدمات وتهالك بعض ازقتها .



لماذا لا يستجيب المعنيون لمناشدات الأهالي؟



أمير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.