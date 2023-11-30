مفوضية الانتخابات في صلاح الدين تنهي استعداداتها

انهت مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات فيما قامت بتوزيع البطاقات البايومترية على الناخبين.

مع اقتراب موعد الانتخابات تجري المفوضية في صلاح الدين تحضيراتها اللازمة بعد أن أنهت ملف التحالفات المشاركة وإحصاء اعداد المرشحين استعداداً لإجراء الاقتراع في موعده المحدد.



شاهد تفاصيل التحضيرات والاستعدادات في التقرير أعلاه.