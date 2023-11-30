امتعاض شعبي من تباين اسعار الأمبير واصحاب المولدات يهددون بالاضراب

لا يزال سعر الإمبير في بعض مناطق العاصمة بغداد متباينا، رغم قرار الحكومة المحلية الذي يلزم بنصب عدادات الكترونية لاحتساب ساعات التشغيل، فيما يقول مواطنون ان اغلب اصحاب المولدات يخالفون التسعيرة ويمتنعون عن نصب العداد.ماذا قال اصحاب المولدات في هذا الخصوص؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.