المضاربون يواصلون التأثير على الاسواق تحت الظل

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تكثف الحكومة إجراءاتها لمتابعة المضاربين بين بغداد واربيل، حيث يواصل المضاربون بالأسعار التسبب بغلاءٍ كبير نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار.

