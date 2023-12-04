شعارات المرشحين..امال واحلام بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون

من اجل غد افضل، بناء دولة مدنية ، قادمون للتغيير وسنضمن حقوقكم، شعارات يسترق المواطن العراقي يوميا قراءتها عند تجواله او مروره بالشوارع والتقاطعات العامة ، بلافتات ملونة تحاول استمالة الناخبين وجذبهم للتصويت لصالح هذا المرشح او ذاك ، لكن قرارة نفسه تقول بان لا نفع بعد سنوات طويلة تجاوزت العشرين عاما.فهل سيستطيع المرشح الذي وضع نفسه لاول مرة باختبار الانتخابات، من تجاوز حيتان السياسة وفرض ارادته الواحدة التي تقابلها عشرات الارادات؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه.