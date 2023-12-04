تباين ردود الافعال بشأن المشاركة بالانتخابات في الديوانية

من المؤمل ان يشارك أكثر من ستمئة ألف ناخب في انتخابات مجالس المحافظات في الديوانية، الا ان هنالك اشخاصا وجهات أعلنت مقاطعتها نتيجة لما افرزته الانتخابات السابقة، من محاصصة وفساد بحسب رأيهم، فيما يرى اخرون ضرورة المشاركة لاختيار دماء رقابية جديدة.التفاصيل و ردود فعل المواطنين في التقرير أعلاه.