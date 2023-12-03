أنصار الصدر ينظمون وقفة احتجاجية لمقاطعة الانتخابات

رفضا منهم للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري شارك المئات من انصار التيار الصدري في هذه الوقفة الاحتجاجية وسط البصرة مؤكدين مساندتهم لدعوة زعيمهم السيد مقتدى الصدر.ويعتبر العديد من انصار التيار الصدري عودة مجالس المحافظات الى الواجهة من جديد بأنه احد ابواب الفساد المالي والاداري .