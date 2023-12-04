مواطنون يطالبون بحل نهائي لأزمة الصرف لرأب الازمة

ركود أقتصاديٌ وتراجعٌ في القوة الشرائية، تعودان الى واجهة الاسواق العراقية من جديد، والاسباب كالعادة هو التضارب الحاصل في أسعار صرف الدولار، التي لم تشهد أستقراراً منذ أكثر من عام، الأمر الذي دفع المواطن الى العزوف عن عمليات الشراء والتعامل النقدي إلا للأمور الأساسية .ما رأي المختصون بإجراءآت البنك المركزي؟تابع التفاصيل في التقرير أعلاه