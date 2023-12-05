مطالبات برفع الدعايات الانتخابية لما سببته من أضرار

يتسابق المرشحون للانتخابات المحلية بوضع لافتاتهم الاعلانية في شوارع العاصمة مخالفات كثيرة اثارت امتعاض المواطنين لما سببته من انعدام للرؤية وغلق وتشويه منظر الساحات والشوارع.ما كانت ردّة فعل مفوضية الانتخابات؟التفاصيل في التقرير أعلاه .