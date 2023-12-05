انتخابات مجالس المحافظات ..استطلاع اولي يظهر نسب مشاركة متدنية

نسبة مشاركة قدرت بواحد وعشرين بالمئة ، قابلتها نسبة عزوف بلغت خمسة وثلاثين بالمئة ، استطلاع اولي اجرته كلية الاعلام بجامعة بغداد ، شمل عينة بلغت الف شخص تختلف مهنهم وتوجهاتهم .ما هي اسباب النسبة العالية من العزوف عن المشاركة في الانتخابات؟هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه.