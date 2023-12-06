في الوقت الذي قرر المجلس الوزاري للاقتصاد حظر استيراد عدد من المنتوجات لحماية العملة الاجنبية من الهدر، تستورد البلاد سنويا منتج الاندومي بقيمة تتجاوز خمسة عشر مليون دولار رغم انها مادة غير ضرورية مما اثار استغراب المواطنين.ما رأي خبراء الاقتصاد؟ شاهد التقرير اعلاه.