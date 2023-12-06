هدم جدار ثانوية كلية بغداد يثير امتعاض اولياء الأمور

اقتحام وهدم للجدار الخارجي لثانوية كلية بغداد فضلا عن الاعتداء على الطلبة ، كل هذا تم على يد اشخاص يدعون أنهم من الدفاع المدني، أما هذا الدخول فقد كان دون موافقات قانونية أو تبليغ مسبق.من صرّح بهدم الجدار؟تابع مناشدات أولياء الأمور في التقرير أعلاه.