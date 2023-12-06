مزارعو الديوانية يتظاهرون احتجاجا على شحة المياه

"قتلوا عنبرنا واليوم يقتلوننا" عبارة رفعها مزارعو اقضية الشامية والصلاحية والمهناوية غربي الديوانية، خلال تظاهرة لهم للمطالبة بإطلاق الحصص المائية، التي لم تصلْهم منذ سبعة أشهر، واثرت على حياتِهم المعيشية.كيف تبرّر وزارة الموارد المائية هذا الشح؟شاهد التقرير أعلاه للاطلاع على مناشدات المزارعين.