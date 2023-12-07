مع اقتراب موعد الانتخابات .. حالات استغلال المواطنين بدأت تتفاقم

مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، بدأت تتزايد حالات استغلال المواطنين وشراء الذمم من قبل بعض الاحزاب والمرشحين بغية التلاعب بقناعات الناخبين وتجييرها لصالحها من دون الاعتماد على الاليات الديمقراطية النزيهة وتقديم برامج حقيقة وقريبة من الواقع.ما الذي يعزز تلك الحالات؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.