المرور تشدد الخناق على اصحاب الدراجات النارية بدون لوحات تسجيل أصولية

إجراءات صارمة اتخذتها مديرية المرور العامة بحق الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، ضوابط اتخذت للحد من سيرها العشوائي وتقليل نسبة الحوادث، وسط دعوات من اصحابها بضرورة خفض رسوم التسجيل وتسهيل الاجراءات.أمّا جولة واحدة بالشارع، تكفي لملاحظة أن أغلب الدراجات التي تتجول فيها لا تحمل لوحات تسجيل، فأين تطبّق هذه الاجراءات؟شاهد التقرير أعلاه مع علي أحمد.