مظاهر الاحتفاء تغيب عن وجوه اهالي نينوى بسبب العجز الخدمي

غاب الاحتفاء بيوم النصر عن وجوه اهالي محافظة نينوى بسبب استمرار تجمع الانقاض وبقاء مشاهد الدمار شاخصة وسط اهمال حكومي واضح.

أجواء إحتفاءٍ خجولةٌ في الموصل بيوم النصر على داعش، حيث تمتزج مشاعر الفخر بذاك النصر المتحقق بمشاعر الإحباط بما تلاها من تبِعات.



مظاهر الدمار وأكوام الأنقاض التي ابتلعت في أحشائها الكثير، ما تزال شاخصةً للعيان كأحد المفاصل الأساسية في المشهد الموصلي اليومي، وسط إهمال حكومي واضحٍ وعجز خدمي محليٍ أوضح، وإذ تتزامن هذه الذكرى مع استعدادات محمومةٍ للانتخابات المحلية، يأمل الناس هنا ان تشكل الانتخابات فارقاً ولو بسيطا لواقع المدينة المتهالك.