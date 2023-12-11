الدبلوماسية العراقية تواصل الجهود لتحرير القرار العراقي وجعله مستقلا

بعد ان حقق العراق نصرا مؤزرا على تنظيم داعش ، سعت بعض الدول التي ساندته في الحرب ضد الارهاب لبسط نفوذها والتأثير على القرارات، لكن الدبلوماسية العراقية شهدت تحولا بعد ذلك النصر لتضييق دائرة التوسع والسعي لجعل البلد مستقلا .هل ستنجح الحكومة في تحرير القرار العراقي؟عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.