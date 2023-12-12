وسط اجواء من المقاطعة.. الناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم

بعد توقف دام عشر سنوات، يشهد العراق انتخابات مجالس المحافظات. اللافت في هذه الانتخابات مقاطعة عدد من الجهات ترشيحا وتصويتا. وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعليا في السادس عشر من كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو ستة عشر مليون ناخب التصويت.كيف يتمّ الاستعداد للانتخابات وما هي الأجواء المنتظرة؟التفاصيل في التقرير أعلاه.