الديوانية..غياب البرامج وحضور التأثير القبلي في الدعاية الانتخابية

تشهد العملية الانتخابية دعاية إعلامية يقوم بها المرشحون للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات التي تؤهلهم للوصول إلى مجالس المحافظات، وسط غياب للرؤى والبرامج والاعتماد على صوت القبيلة بالدرجة الأساس.

ما هي آراء الأكاديميين والمواطنين؟



حيدر انذار والتفاصيل في التقرير أعلاه.