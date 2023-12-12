مع قرب موعد الاقتراع تنتشر صور المرشحين بشكل كثيف في شوارع الديوانية بغياب البرامج الانتخابية الواقعية واللجوء الى القبيلة لكسب أصوات الناخبين.

وبسبب غياب الرؤى عن البرامج الانتخابية في ادارة وحل الأزمات المالية والخدمية، وانعدام ثقة المواطنين من التجارب السابقة، لجأ الكثير من الكتل السياسية الى تشويه وافراغ العملية الديمقراطية من محتواها، والذهاب الى التأثير القبلي، كما يقول أكاديميون.ما هي اراء الشارع البصري؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه.