وفد الاقليم في العاصمة.. الكمارك وقانون المعابر الحدودية على طاولة الحوار

مع زيارة الوفد الكردي الى العاصمة بغداد تتجه الانظار صوب معابر الاقليم .. هل ستتمكن الحكومة الاتحادية من استعادة السيطرة عليها ام ستبقى تحت ادارة كردستان، لا سيما وان الزيارة جاءت للحوار بشأن الكمارك وقانون المعابر الحدودية؟عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.