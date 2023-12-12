اصحاب البسطات في النهروان يطالبون بايجاد بدائل عيش لهم

بداعي صيانة الطريق واكسائه اكثر من ثمانين عائلة في ناحية النهروان تواجه خطر الجوع بعد اغلاق الاكشاك التي تعتاش عليها تلك العوائل، ليناشد المتضررون الجهات المعنية لتوفير بدائل عيش لهم ولعوائلهم.

اكثر من ثمانين باب رزق كان يعتاش العاملون عليها في قارعة هذا الطريق اغلقت بداعي الصيانة في حين تظهر الصورة هنا حالة المكان من دون اي اهتمام. بماذا طالب العاملون؟



شاهد المطالبات في التقرير أعلاه.