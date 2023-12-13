المفوضية تنظم حملة توعوية للمواطنين للاشتراك في الانتخابات

نظمت مفوضية الانتخابات حملة توعوية في احدى مناطق بغداد لدفع المواطنين نحو المشاركة في العملية الانتخابية وتجنب ضياع اصواتهم.

نظمت هذه الحملة التوعوية في احدى مناطق بغداد، الغاية منها حث المواطنين على خوض غمار العملية الانتخابية بغية تجنب ضياع اصواتهم وتضييع فرصة تحقيق التغيير .



ما موقف المواطنين من الحملة؟



فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.