توصيات امنية تطرح من خلية الاعلام الامني تخص يوم الاقتراع

ايام قلائل تفصلنا عن يوم الاقتراع والاستعدادات الامنية لتأمين المراكز الانتخابية تمت على اتم وجه بحسب الجهات الحكومية .

خطط امنية اعلنتها خلية الاعلام الامني من اجل توفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع بمشاركة كافة القطعات الامنية.



توصيات عديدة تمّ طرحها في المؤتمر الصحفي . ما كانت هذه التوصيات؟



شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه مع حسين عدنان.