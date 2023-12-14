المفوضية المستقلة للانتخابات تجري تحضيراتها اللوجستية

ما ان استلمت المفوضية المستقلة للانتخابات مراكز الاقتراع من قبل ادارات المدارس حتى بدأت التحضيرات اللوجستية والامنية فيها، اضافة الى توزيع ما تبقى من البطاقات البايومترية للناخبين .كيف تتمّ هذه الاستعدادات؟امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.