جدل مستمر حول جدوى وجود مجالس المحافظات

مجالس المحافظات كانت محل جدل في السابق خصوصا في ما يتعلق بأدائها وما تقدمه. أما اليوم ومع عودتها القريبة، فلا يزال الجدل بشأنها مستمرا وسط تشكيك في ما يمكن ان تقدمه للمواطنين .

ألغيت قبل سنوات، وموعد عودتها بات قريبا بوجوه مختلفة، مجالس المحافظات أو ما سماها المواطن في وقتها الحلقة المستنزفة للميزانية ستعود.



ما هي اراء المواطنين إزاء هذه العودة؟



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