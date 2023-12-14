شوارع بغداد.. استهتار وعدم احترام للقانون وحق المواطن

على الجسر المعلق ، موكب تابع لسلطة عليا في الدولة، يخالف التعليمات التي من المفترض بأنّه ملتزم بها حرفيا، في ظاهرة باتت شائعة جدا لدى المسؤولين ومواكبهم التي يبدو بأنّها لا تكترث للنظام والقانون ، صافرات انذار وقطع للشوارع واجتياز للمواطنين بسرعة فائقة، بمشهد مرعب يعيد للاذهان صورة الفترات التي شهدت المحافظات فيها خللا امنيا.فهل للمسؤولين الحق بإدانة المخالفات وهم أيضا يخالفون القانون؟تابع التفاصيل في التقرير أعلاه.