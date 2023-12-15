مفوضية الانتخابات تواصل استعداداتها الفنية واللوجستية

تبدأ المفوضية بتجهيز مراكز الاقتراع من الناحية الفنية ونصب الكاميرات التي سيفوق عددها المئة الف كاميرا في جميع المحافظات خطوة ستكون الاخيرة حتى تبدا العملية الانتخابية في العراق .ما عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات؟ ومتى يتمّ ايقاف تسليم البطاقات البايومترية؟كل ما تريد معرفته عن الاستعدادات للانتخابات في التقرير أعلاه.