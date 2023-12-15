مراقبون: انتخابات مجالس المحافظات ستجرى دون معرقلات وبنسب مشاركة متفاوتة

شيئا فشيئا يقترب موعد الاقتراع بشقيه الخاص والعام ، تبددت المخاوف من توتر الاوضاع في المشهد الانتخابي لاسيما وان الساحة السياسية تشهد هدوءا تاما ، اما بالنسبة للجماهير فقدت تعددت مواقفها مابين مشارك ومقاطع واخر فضل الصمت .من الناحية الامنية قيادة عمليات بغداد مستعدة لتوفير الغطاء الامني لجميع مراكز الاقتراع من خلال نشر قطعاتها العسكرية قبل انطلاق الماراثون الانتخابي .