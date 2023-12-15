اجراءات امنية ومحلية في سامراء لانجاح العملية الانتخابية

بعد تسلمها مراكز ومحطات الاقتراع.. تتواصل جهود قوات الامن في سامراء لتأمين تلك المراكز والمحطات رافقتها عمليات اخرى لضبط الحدود الفاصلة مع المحافظات المحاذية لانجاح الانتخابات المحلية.

ما دور الحكومة وهل دعمت المفوضية في التحضير للانتخابات؟



محمود الكنعاني والتفاصيل في التقرير أعلاه.