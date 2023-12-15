وضع خطة امنية لحماية وتأمين عملية الاقتراع في الديوانية

أكثر من تسعة آلاف عنصر أمني، يشارك في حماية وتامين المراكز الانتخابية في الديوانية،وكذلك وضع خطة خاصة للتعامل مع اي حدث طارئ، وفق المعلومات الاستخباراتية.ماذا أكّدت الحكومة في هذا الإطار وما هي القرارات التي اتخذتها؟شاهد التفاصيل كاملة في التقرير أعلاه مع حيدر إنذار.