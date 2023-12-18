بالفيديو: آراء مختلفة حول قوة المشاركة في الإنتخابات

مشاركون أم مقاطعون، سؤال يراود الكثير من المواطنين حول المشاركة في التصويت العام ومدى تقبل المواطن لإجرائها.ما هي آراء المختصين في الشأن السياسي؟شاهد التقرير أعلاه.