الانتخابات تشهد تغطية اعلامية عالمية واقليمية واسعة

ما ان بدأت عملية الاقتراع في عموم البلاد ، حتى كان صداها واسعا ومتابعا من قبل العديد من وسائل الاعلام العالمية والاقليمية ، اذ قامت بتغطيتها منذ الصباح ابرز الوكالات الدولية وتصدرت عناوينها صفحات الصحف والمواقع الالكترونية .كم كان عدد الناخبين وكيف جرت هذه الانتخابات؟التفاصيل كاملة في التقرير أعلاه.