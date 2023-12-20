لافتات المرشحين الممزقة تملأ الشوارع والارصفة

ما ان اغلقت صناديق الاقتراع حتى باشر الحدادون وما يعرف بالعتاكة بانتزاع معدن الحديد من اللافتات الانتخابية ليتركوا صور المرشحين على الارض، امر اثار استياء المواطنين الذين انتقدوا صرف الاموال الطائلة على تلك الدعايات.ما كانت ردّة فعل دوائر البلدية؟امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.