مواطنون يأملون الخدمات من المجالس واخرون قلقون من التزوير

بعد انتهاء الإنتخابات المحلية في البلاد، يأمل المواطن ان تكون مجالس المحافظات همزة وصلٍ بينه وبين السلطات العليا للحصول على الخدمات.

بعد سنوات على إلغائها، مجالس المحافظات ستعود من جديد لتزاول عملها الذي يركز بصورة كبيرة على الجانب الخدمي.



ماذا يأمل المواطنون وهل ستلبي مجالس المحافظات طموحاتهم؟



شاهد آراء المواطنين في التقرير أعلاه.