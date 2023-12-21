الانتخابات وما بعدها في نينوى!

إنتهى السباق الإنتخابي بما رافقه من شعارات ووعودٍ وصورٍ ملأت الشوارع، لتصحو نينوى على الواقع نفسه.



يأمل اهالي نينوى من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين الايفاء بوعودهم وعدم التسويف والمماطلة كما فعل سابقوهم.



ويبقى التساؤل نفسه.. ما الذي ستقدمه المجالس المحلية باعضائها الجدد؟

