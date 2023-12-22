بالفيديو.. صراع المجالس والمناصب رهن التوافقات

تثار التساؤلات حول طبيعة الآلية التي ستتبع في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، وفيما تدور التوقعات حول اسلوب التوافق المعتاد، يرى المواطن ان الامر يخدم المصالح الحزبية دون الشعبية.



ويبقى السؤال واحد، هل ستأخذ النتائج شكل الاهتمام بمتطلبات المواطن او شكل الاهمال؟.. التفاصيل مع فاروق صالح في التقرير أعلاه.