مجالس المحافظات.. آراء المواطنين تتباين بين من يراها حلقة زائدة ومن يتأمل تطبيق الوعود

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ما بعد الانتخابات.. مواطنون يترقبون تطبيق وعود المرشحين لتغيير الصورة النمطية القديمة عن مجالس المحافظات التي اعتبرت حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد.



