النزاهة تطلق حملة الإبلاع عن تضخم اموال الموظفين والمديرين.. فيديو

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رحبت الاوساط النيابية بحملة الابلاغ عن تضخم الاموال التي اطلقتها هيئة النزاهة على امل ان تتوسع لهدم امبراطوريات الفساد التي بنيت على ايدي كبار المسؤولين.



