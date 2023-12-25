وسط العاصمة.. مجمع سكني محروم من الخدمات‎

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طالب العديد من قاطني مجمع الوزيرية السكني الجهات المعنية بتوفير الخدمات للمنطقة بعد ما يقارب اربعة عقود على انشائه خصوصا وانه يقع في مكان تحيطه دوائر حكومية ووزارات.

