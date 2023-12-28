الادمان على المخدرات يزيد من معدل الجريمة بالبلاد.. فيديو

حذر مختصون من ازدياد معدل الجرائم في البلاد وذلك بسبب انتشار تعاطي المخدرات، داعين الى تشديد الرقابة على بعض الادوية في الصيدليات كونها لا تقل خطورة عن المخدرات.



السومرية تتطرّق الى ملف المخدرات في صلاح الدين بعد تزايد معدلات الجريمة وتطورها.. شاهد التقرير أعلاه.