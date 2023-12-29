آمال شعبية بتغيير الواقع الخدمي في صلاح الدين

يعقد اهالي محافظة صلاح الدين آمالهم على التغيير السياسي في المحافظة من خلال تنفيذ الوعود الانتخابية وترجمتها الى تقديم الخدمات واعادة الاعمار.

الامل بالتغيير دفع الناخبين للزحف إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم لتحسين واقع مدنهم في الوقت الذي يخشون فيه عودة مسؤولين سابقين لم يقدموا شيئا لهم.



شاهد اراء المواطنين في التقرير أعلاه.