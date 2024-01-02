اعداد من الأطفال يدخلون مستشفيات بغداد بسبب الالعاب النارية

احتفالات بعام جديد تتكرر في كل عام ولكن يعاد معها المشهد المأساوي لبعض العوائل الذين يفجعون بإصابة أطفالهم بالمفرقعات النارية التي تستخدم بشكل خاطئ، لتصل بعض الاصابات الى حدوث عاهات مستديمة او عمى دائمي واحيانا الوفاة.ماذا قال الأخصائيون والأهالي؟