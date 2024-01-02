هبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط الانابيب مع تركيا قد يؤثر على النمو

يلخّص تقريرٌ صادرٌ عن صندوق النقد الدولي حالة النمو الاقتصادي للعراق في عام الفين واربعةٍ وعشرين، يبين التقرير المشار له الى أن تراجعاً متوقعاً قد يحصل بفعل تقليص إنتاج النفط و توقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا، وهو أمرٌ يتسبب بضررٍ اقتصادي ينبغي تداركه.ما هي اراء الافتصاديين ؟فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.