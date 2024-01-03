منطقة الطي المجاورة للكاظمية..نقص في المياه وشوارع بلا اكساء

لسنوات طويلة والوضع في منطقة الطي المجاورة للكاظمية كما هي مبينة في هذه المشاهد، شوارع بلا اكساء وغياب تام لمنظومات الصرف الصحي، اضافة الى عدم وجود الماء حيث يعتمد اغلب الناس على مياه الآبارما هي الأسباب والى متى هذا الإهمال؟علي احمد والتفاصيل في التقرير أعلاه.