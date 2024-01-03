بسبب تشخيص خاطئ امرأة خمسينية تفقد حياتها .. من المسؤول؟

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من مرض بسيط لتشخيص خاطئ وصولا لعلاج ادى لموتها ، مائدة ذات الخمسين عاما دخلت تمشي على رجليها لمستشفى الكندي بسبب مرض التدرن لينتهي بها الحال جثة هامدة بحسب ذويها. من المسؤول؟

