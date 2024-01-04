تراجع تدفق المياه من دول المنبع يشكّل هاجس قلق

فرصة تدفق المياه ووصولها الى آلاف العوائل من مختلف المحافظات وبالاخص الجنوبية تقلصت، خصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة.

وقد أكّد مختصون على الدور الدبلوماسي في حل الخلاف القائم مع دول المنبع، وضرورة ان تكون الامم المتحدة هي الجهة المشرفة على توزيع حصص المياه.



هل من أمل بتجنب التداعيات الكارثية على الزراعة؟



اليك آراء المختصين في التقرير أعلاه.